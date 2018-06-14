بومبيو: طوكيو وبكين وسيئول تؤيد الحفاظ على العقوبات ضد بيونغ يانغ حتى نزع النووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن اليابان والصين وكوريا الجنوبية يرون من المهم للغاية الحفاظ على العقوبات القائمة حاليا ضد كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي بشكل كامل.

بكين — سبوتنيك. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني: "كل من هذه الدول [كوريا الجنوبية واليابان والصين] عبروا عن أهمية الحفاظ على نظام العقوبات القائم ضد كوريا الشمالية حتى انتهاء نزع السلاح النووي بشكل كامل".