الدفاع التركية: المطالب الأمريكية حول شراء "إس-400" يعتبر ابتزازا

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم الخميس، أن طلب الولايات المتحدة من الجانب التركي إلغاء العقد مع روسيا على توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" كشرط مسبق لتوريد مقاتلات "إف-35" من الجيل الخامس هو ابتزاز وهذا الشرط غير مقبول.

موسكو — سبوتنيك. وقال جانيكلي:"إن وضع هذا الشرط غير مقبول، ويمكن وصف هذا الوضع بكلمة "ابتزاز".

© Sputnik . Sergey Malgavko أنقرة: حصول تركيا على الـ"إس-400" يعزز من قدراتها العسكرية وهناك دول تسعى لإضعافها

وأضاف وزير الخارجية التركي بأن هذا الشرط يتجاوز أية معايير مسموح بها في الدبلوماسية والعلاقات التجارية، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع من واشنطن تسليم مقاتلات "إف-35" في الوقت المناسب، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى اتفاق مع تركي، بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع جانيكلي: "لقد تحمل الطرفان التزامات بموجب اتفاقية "إف-35"، وقد أوفت تركيا من جانبها بالمتطلبات، وعقدت تسع دول أعضاء في حلف الناتو اجتماعا برعاية الولايات المتحدة وقررت الإنتاج المشترك لطائرات "إف-35"، ولقد حان الآن وقت التسليم".

وأوضح الوزير، بأنه وفقا للعقد، يتعين على تركيا دفع حوالي 11 مليار دولار مقابل 100 مقاتلة من الجيل الخامس، منها 800 مليون تم دفعها بالفعل.

وأشار جانيكلي، إلى أن "أنقرة تفي بالتزاماتها، والآن من الطبيعي تماماً أن تنتظر تسليم المقاتلات" ، منوهاً إلى أن جزءاً من مكونات "إف-35" يتم إنتاجه من قبل شركة صناعة الطائرات التركية (تي أ أي).

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا قد وقعتا في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

وانتقد ممثلو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أنقرة مراراً وتكراراً بسبب هذه الصفقة، وفي وقت سابق صرح مساعد وزير الخارجية الأميركي، ويس ميتشل، بأن شراء منظومة "إس-400" من روسيا الاتحادية، قد يؤثر سلبًا على إمدادات الطائرات "إف-35" الأميركية إلى تركيا، ووعد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، بأن تقوم أنقرة بالرد على واشنطن إذا تم حظر شحنات الطائرات المقاتلة إليها.