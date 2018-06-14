نتنياهو: صفقة الطائرات دون طيار مع ألمانيا ستعزز العلاقات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن صفقة تأجير طائرات بدون طيار لألمانيا قيمتها نحو مليار يورو (1.18 مليار دولار) ستعزز العلاقات الأمنية الثنائية وتعطي دفعة للصناعة الدفاعية في إسرائيل.

ووافق البرلمان الألماني أمس الأربعاء على خطة لاستئجار طائرات استطلاع إسرائيلية بدون طيار لمدة تسع سنوات، كبديل مؤقت حتى تصبح طائرة أوروبية بدون طيار جاهزة للتشغيل بحلول عام 2025 أو نحو ذلك، وفقا لرويترز.

ويعد الاتفاق على الصفقة التي تأجلت طويلا بمثابة أنباء إيجابية مع الخلاف الذي نشب بين البلدين في الآونة الأخيرة بسبب الاتفاق النووي المبرم بين قوى كبرى وإيران في 2015 والسياسات الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين.

وقال نتنياهو "إنها صفقة ضخمة. ستترتب عليها آثار على الصناعة الدفاعية لدينا وعلى الاقتصاد الإسرائيلي قبل كل شيء، لكن أيضا على التعزيز المستمر للعلاقات الأمنية بين ألمانيا وإسرائيل".

© Sputnik . Alexei Danichev إسرائيل تزعم إحباط عمليات تهريب طائرات بدون طيار لغزة

وشكر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ما بذلته من جهد للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة.

ووقعت شركات إسرائيلية في مجال الدفاع على صفقات تصدير بقيمة 9.2 مليار دولار في 2017، بارتفاع نسبته 40 في المئة عن العام السابق له، لكن الطائرات بدون طيار شكلت اثنين في المئة فقط من هذه الصادرات.

وستحصل ألمانيا على طائرات من طراز (هيرون تي.بي) القادرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة ولمدة طويلة بحمولات متعددة والتي تصنعها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة.

وقالت مصادر برلمانية ألمانية إن برنامج الحصول على الطائرات مقسم لجزئين، الأول عقد قيمته 177 مليون يورو بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية والآخر عقد بين الجيش الألماني وإيرباص قيمته 718 مليون يورو.