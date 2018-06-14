الخارجیة الإیرانیة تتحدث عن الحلول العسكرية للأزمة اليمنية

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة، بهرام قاسمي، بالقصف الجوي والبحري المكثف الذي یشنه التحالف العربي على میناء الحدیدة، مؤكدا أنه لا یوجد حل عسكري للأزمة الیمنیة، وأن الاستمرار في اللجوء إلى العنف لن یؤدي إلى أي نتیجة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، أعرب قاسمی عن قلقه حیال تفاقم الوضع الإنساني في الیمن؛ قائلا: لقد أكدنا على الدوام أنه لا یوجد حل عسكري للأزمة في الیمن، وعلى المعتدین أن یوقفوا عدوانهم على هذا البلد".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... تقدم جديد للقوات الحكومية في الحديدة

وتابع المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، "إن هذه جرائم ستقضی على بصیص الأمل بشأن الجهود السیاسیة الحالیة وستزید من تعقید الظروف".

يذكر أن الجيش اليمني أطلق بإسناد من قوات التحالف أمس الأربعاء عملية النصر الذهبي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها ومطارها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".