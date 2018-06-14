بوتين: زيارة الملك سلمان أعطت دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام 2017 إلى موسكو أعطت زخما لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية".

© Sputnik . Alikce Drugnin بوتين: بغض النظر عن العلاقات مع السعودية لا أستطيع تمني النجاح لمنتخبها اليوم

وأضاف الرئيس الروسي ، خلال لقاءه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "نتذكر زيارة ملك السعودية سلمان إلى موسكو في العام الفائت، وأطلب منك أن تنقل له تحياتي الحارة، زيارته أعطت نقاط أساسية لتطوير العلاقة بين البلدين".

وأضاف "العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين في تطور مستمر وفعال، ونستطيع أن نفعل الكثير في هذه المجالات".

وقال بوتين "من الواضح الآن أن العلاقة بين البلدين مفيدة وفعالة لروسيا".