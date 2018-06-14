خامنئي يصدر قرار جديدا بشأن عيد الفطر

أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أية الله علي خامنئي، عفوا وخفضا للعقوبات بشأن 537 من المدانين بأحكام صادرة عن المحاكم العامة والثورة الإسلامية ومؤسسة التعزيرات الحكومية وجهاز القضاء لدى القوات المسلحة.

وووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، "أفاد الموقع الإعلامي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أنه على أعتاب حلول عيد الفطر السعيد، وافق سماحته على عفو أو خفض العقوبات بشأن 537 من المدانين بأحكام صادرة عن المحاكم العامة والثورة الإسلامية ومؤسسة التعزيرات الحكومية وجهاز القضاء لدى القوات المسلحة".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA تعرف على الدول التي أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر

وكان رئيس السلطة القضائية أية الله صادق أملي لاريجاني اقترح في رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، عفو أو خفض العقوبات لـ 537 من المدانين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة والمحددة من قبل اللجنة المركزية للعفو التابعة للسلطة القضائية.