خامنئي يصدر قرار جديدا بشأن عيد الفطر

وووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا"، "أفاد الموقع الإعلامي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أنه على أعتاب حلول عيد الفطر السعيد، وافق سماحته على عفو أو خفض العقوبات بشأن 537 من المدانين بأحكام صادرة عن المحاكم العامة والثورة الإسلامية ومؤسسة التعزيرات الحكومية وجهاز القضاء لدى القوات المسلحة".
وكان رئيس السلطة القضائية أية الله صادق أملي لاريجاني اقترح في رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، عفو أو خفض العقوبات لـ 537 من المدانين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة والمحددة من قبل اللجنة المركزية للعفو التابعة للسلطة القضائية.
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