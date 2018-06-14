أمريكا تخصص 6.6 مليون دولار للخوذ البيضاء وللآلية الأممية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 14 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 6.6 مليون دولار لعمل "الخوذ البيضاء" وآلية الأمم المتحدة في سوريا.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "الرئيس فوض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخارجية الأمريكية لتخصيص حوالي 6.6 مليون دولار لمواصلة عمليات الإنقاذ للدفاع المدني السوري، المعروفة أكثر باسم "الخوذ البيضاء" والآلية الدولية المستقلة والمحايدة للأمم المتحدة".

© Sputnik . Sergey Pyatakov زاخاروفا توضح الخطط المتطورة لتمويل "الخوذ البيضاء"

وشددت الخارجية الأمريكية أنها "تدعم بقوة الخوذ البيضاء، التي أنقذت أكثر من 100 ألف شخص" منذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس عام 2011.

ويذكر ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يتراوح عدد ضحايا العمليات العسكرية في البلاد بين 300 ألف نسمة وحتى نصف مليون نسمة. وتجري عملية التسوية للأزمة السورية على ساحتي أستانا وجنيف.

وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد في 04.05.2018، أن واشنطن تعيد النظر في برامج تقديم الدعم لسوريا بطلب من ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل "الخوذ البيضاء".