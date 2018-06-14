أمريكا تخصص 6.6 مليون دولار للخوذ البيضاء وللآلية الأممية في سوريا

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "الرئيس فوض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخارجية الأمريكية لتخصيص حوالي 6.6 مليون دولار لمواصلة عمليات الإنقاذ للدفاع المدني السوري، المعروفة أكثر باسم "الخوذ البيضاء" والآلية الدولية المستقلة والمحايدة للأمم المتحدة".
ويذكر ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يتراوح عدد ضحايا العمليات العسكرية في البلاد بين 300 ألف نسمة وحتى نصف مليون نسمة. وتجري عملية التسوية للأزمة السورية على ساحتي أستانا وجنيف.
وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكد في 04.05.2018، أن واشنطن تعيد النظر في برامج تقديم الدعم لسوريا بطلب من ترامب، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل "الخوذ البيضاء".
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