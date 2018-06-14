إسرائيل تستهدف كوماندوز حماس البحرية

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، 14 يونيو/حزيران، أن الوحدة "شييطت 13" والفرقة رقم 916 المسؤولان عن حماية الحدود البحرية قد قاما بأكثر من 30 هجوم على وحدات حماس البحرية.

أفادت الصحيفة العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتدمير نفق بحري لحركة حماس شمال قطاع غزة، حاولت الحركة الفلسطينية من خلاله القيام بعمليات إرهابية بحرية، ونقل عتاد ومؤن عسكرية عبر البحر، وذلك قبل عشرة أيام مضت، وهو النفق الذي قال عنه ضباط بحري إسرائيلي بارز إن جزء من محاولات الحركة الفلسطينية القيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ نهاية حرب "الجرف الصامد"، إضافة إلى أن حماس تقوم بتدريبات المئات من الغواصين للتدريب على استهداف إسرائيل، ما استدعى بدوره نشر سلاح البحرية الإسرائيلية لقواته بطول الحدود مع قطاع غزة.

من المعروف أن حرب "الجرف الصامد" بدأتها إسرائيل، في الثامن من يوليو/تموز 2014، على قطاع غزة، واستمرت 51 يوما، وقتل فيها أكثر من 1850 فلسطينيا، من بينهم 401 طفلا، و238 إمرأة.