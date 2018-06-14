احتفالا بالعيد... سكان غزة يطلقون آلاف الطائرات الورقية الحارقة غدا الجمعة

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء أمس الخميس، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يخططوم لإطلاق آلاف الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وهو ما أعلنت عنه الوحدة الفلسطينية المسؤولة عن تصنيع هذه الطائرات.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شكل وحدة عسكرية خاصة لمكافحة ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، بعدما اعترفت إسرائيل بأنها تسببت في وقوع خسائر كبيرة في اقتصادها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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