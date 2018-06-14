احتفالا بالعيد... سكان غزة يطلقون آلاف الطائرات الورقية الحارقة غدا الجمعة

يخطط الفلسطينيون في قطاع غزة لإطلاق آلاف الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، صباح اليوم الجمعة 15 يونيو/حزيران.

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء أمس الخميس، بأن الفلسطينيين في قطاع غزة يخططوم لإطلاق آلاف الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وهو ما أعلنت عنه الوحدة الفلسطينية المسؤولة عن تصنيع هذه الطائرات.

© AFP 2018 / Thomas Coex فرنسا تقدم مساعدات طبية لصالح المستشفى الأردني العسكري في غزة

ذكرت القناة على موقعه الإلكتروني أن الوحدة الفلسطينية تخطط لإرسال أكثر من 5000 طائرة من كل جزء في قطاع غزة على المستوطنات القريبة من القطاع، والمعروفة ب"غلاف غزة"، وهي الطائرات وبعدها بالونات الهيليوم الحارقة التي كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شكل وحدة عسكرية خاصة لمكافحة ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، بعدما اعترفت إسرائيل بأنها تسببت في وقوع خسائر كبيرة في اقتصادها خلال الأسابيع القليلة الماضية.