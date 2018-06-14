بعد القبض على مواطن تركي بتل أبيب... أزمة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الخميس، 14 يونيو/حزيران، إن مواطنا تركيا يدعى، أبرو أوزقان، قد ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض علي في مطار بن غوريون الدولي الاثنين الماضي، بشبهة انتمائه لمنظمة إرهابية، لتعود وتجدد الشرطة اعتقاله حتى الواحد والعشرين من الشهر الجاري.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM إسرائيل تستهدف كوماندوز حماس البحرية

أكدت القناة على موقعه الإلكتروني أن عاصفة سياسية شنتها وسائل الإعلام التركية، اليوم، الخميس، بعد تمديد اعتقال المواطن أوزقان، بدعوى انتماءه لمنظمة إرهابية، وذلك أثناء مغادرته مطار بن غوريون عائدا إلى بلاده، وهو ما يثير شبهة توتر العلاقات التركية ــ الإسرائيلية، مجددا.

أضافت القناة أن المواطن التركي ألقي القبض عليه نتيجة لانتمائه لمنظمة إرهابية وتهديده للأمن القومي الإسرائيلي، ومن الممكن أن تتسبب تلك الواقعة في تأزيم العلاقات التركية ــــ الإسرائيلية، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، واتهام محرم إنجا، منافس الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، بعقد أردوغان لاتفاقات سرية مع إسرائيل.