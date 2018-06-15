إسرائيليون يطلبون عدم إقامة حفل "اليورفيجين" بالقدس

أفادت القناة الثانية العبرية، في ساعة متأخرة من مساء، الخميس، 14 يونيو/حزيران، بأن الكتلة الحريدية طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم إقامة حفل "اليورفيجين "، مسابقة الأغاني الأوربية، في مدينة القدس، وهي المدنية التي كان من المفترض أن تشهد لقاء منتخبي الأرجنتين وإسرائيل، السبت الماضي، ولكن المنتخب الأجنبي رفض الحضور.

© AFP 2018 / FRANCISCO LEONG نتنياهو يتعهد بعدم تدخل السياسة في اختيار مقر إقامة "اليورفيجين"

ذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه احتراما لقدسية يوم السبت، فإن الحريديم يرفضون إقامة حفل اليورفيجين في مدينة القدس، من العام القادم، حيث شددت الحكومة الإسرائيلية على أن تشهد المدينة إقامة الحفل يوم سبت، وهو ما يرفضه الحريديون، كونه يتنافى مع قدسية يوم السبت، حيث طلبوا إقامتها في مدنية أخرى، وليس في القدس.

أشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مهما يوم الأثنين القادم لمناقشة التهديدات التي تلاحق إقامة الحفل الأوربي، على أن يحضر الاجتماع كل من وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريجيف، ووزير المالية، موشيه كحلون.