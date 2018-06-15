إسرائيليون يطلبون عدم إقامة حفل "اليورفيجين" بالقدس

أفادت القناة الثانية العبرية، في ساعة متأخرة من مساء، الخميس، 14 يونيو/حزيران، بأن الكتلة الحريدية طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم إقامة حفل "اليورفيجين "، مسابقة الأغاني الأوربية، في مدينة القدس، وهي المدنية التي كان من المفترض أن تشهد لقاء منتخبي الأرجنتين وإسرائيل، السبت الماضي، ولكن المنتخب الأجنبي رفض الحضور.
أشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مهما يوم الأثنين القادم لمناقشة التهديدات التي تلاحق إقامة الحفل الأوربي، على أن يحضر الاجتماع كل من وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريجيف، ووزير المالية، موشيه كحلون.
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