موقع عبري: انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان بات وشيكا

أكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم، الجمعة، 15 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس الإنسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ذكر الموقع الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تنتقد الأمم المتحدة لعلاقاتها السيئة بإسرائيل، وموقفها المتحيز من تل أبيب، خاصة مع توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول أمس، الأربعاء، بإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.

أشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة أجرت مباحثات مكثفة مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بهدف تغيير موقفه، وصار الأمر بالنسبة للإدارة الأمريكية هو لماذا انسحبت الولايات المتحدة من المجلس وليست متى.

من المعروف أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد صوتت الأربعاء لصالح قرار تقدمت به تركيا والجزائر لإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينين، وجاءت نتيجته بالموافقة ب120 صوتا ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام أنطونيو جوتيرتش، بوضع آلية لتوفير "حماية دولية" للأراضي الفلسطينية.