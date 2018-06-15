موقع عبري: انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان بات وشيكا

ذكر الموقع الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تنتقد الأمم المتحدة لعلاقاتها السيئة بإسرائيل، وموقفها المتحيز من تل أبيب، خاصة مع توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول أمس، الأربعاء، بإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.
من المعروف أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد صوتت الأربعاء لصالح قرار تقدمت به تركيا والجزائر لإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينين، وجاءت نتيجته بالموافقة ب120 صوتا ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام أنطونيو جوتيرتش، بوضع آلية لتوفير "حماية دولية" للأراضي الفلسطينية.
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