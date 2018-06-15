لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال اليوم الماضي

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

© Sputnik . Valerei Milnikov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال اليوم الماضي

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة" نوفوستي": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120، ومدفعية عيار 122 ميليمتر، وعربات المشاة القتالية وقاذفات القنابل والأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة: "تعرضت للقصف مواقع الشرطة الشعبية بالقرب من قرى كراسني يار، كيروفسك، نيجنييه لازوفويه، دونيتسكيي. ووفقا للمتحدث، تم إطلاق أكثر من 70 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.