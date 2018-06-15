الهند... الآلاف يموتون سنويا بسبب شح المياه

أعلن المعهد الوطني للتحول في الهند أن البلاد تواجه أسوء أزمة مياه شهدتها عبر التاريخ، والتي تودي سنويا بحياة حوالي 200 ألف مواطن هندي.

نيودلهي — سبوتنيك . وجاء في تقرير المعهد نقلا عن صحيفة بيزنس ستاندرد: "شح المياه الحاد لمئات الملايين من الهنود يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

ويشير التقرير إلى أن أكبر 21 مدينة في الهند سوف تستنفذ موارد المياه الجوفية بحلول عام 2020، مما سيؤثر على حياة حوالي 100 مليون شخص، وبالإشارة إلى بيانات الوكالات المستقلة، جاء في التقرير أيضا، أن 70 بالمئة من موارد المياه الهندية ملوثة، مما يضع مؤشر جودة المياه في المرتبة 120 من أصل 122.

وأضاف التقرير أن حوالي نصف سكان البلاد (حوالي 600 مليون من أصل 1.3 مليار نسمة) يواجهون نقصاً في المياه، وبحلول عام 2030 سيضاعف الطلب عليها [المياه] ضعف ما هو متاح في الموارد المائية للبلاد.