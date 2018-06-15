الصين تتعهد بالرد الفوري على رسوم الاستيراد الأمريكية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو كانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده سترد فورا على أي إجراءات حماية أمريكية قد تفرض رسومًا جديدة على البضائع الصينية.

© REUTERS / KCNA بومبيو يشيد بدعم الصين لقمة ترامب وكيم

موسكو — سبوتنيك . وقال ليو كانغ في مؤتمر صحفي: "إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات حماية تضر بمصالح الصين، فسوف نقوم بالرد فورا، وسنتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحنا المشروعة بشكل صارم".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية بالإشارة إلى مصادر حكومية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على فرض رسوم إضافية على السلع الصينية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار دولار. ومن المقرر أن يعلن [ترامب] القرار في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقالت وكالة "رويترز" إن ترامب اتخذ قرارًا بشأن فرض رسوم على البضائع الصينية، نظرًا إلى أن تأثير بكين على بيونغ يانغ لم يعد له نفس الأهمية بالنسبة لواشنطن. كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء الماضي، أن الإدارة تستعد لبدء فرض رسوم على البضائع القادمة من الصين الأسبوع المقبل.