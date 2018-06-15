الجيش التركي يقضي على 26 مسلحا كرديا في ضربات جوية شمالي العراق

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الجيش التركي قتل 26 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية على منطقة قنديل في شمال العراق يوم 12 يونيو/ حزيران.

© REUTERS / Murad Sezer الجيش التركي: المسؤولون الأتراك والأمريكيون يتوصلون إلى تفاهم حول منبج

ويواجه الجيش التركي التنظيمات الكردية المسلحة المنتشرة في جنوب شرق تركيا في منطقة قنديل.

كما تشن المقاتلات التركية بين الحين والآخر غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بشمال العراق، كما تتمركز قوات تركية في معسكر بعشيقة بمحافظة نينوى.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد خلال حملته الانتخابية على تجفيف مستنقع الإرهاب في جبال قنديل من التنظيمات الكردية المسلحة.