كازاخستان ترغب في توسيع قائمة الدول التي توجد فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

وافق البرلمان الكازاخستاني بمجلسيه، اليوم الجمعة، على اقتراح تقدم به رئيس الدولة حول توسيع قائمة الدول التي توجد فيها قوات حفظ السلام في إطار بعثات الأمم المتحدة، وذلك لمشاركة العسكريين الكازاخيين في نشاط هذه القوات.

© Sputnik . Sergey Guneew رئيس كازاخستان: جيشنا مستعد لصد التهديدات الخارجية

أستانا- سبوتنيك . وقرأ وزير الدفاع الكازاخي، ساكين جاسوزاكوف، نص البيان الذي أصدره رئيس الدولة نور سلطان نزاربايف في الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، وجاء فيه: "من أجل توسيع أطر مشاركة كازاخستان في نشاط حفظ السلام، يقترح توسيع النطاق الجغرافي لمشاركة الضباط الكازاخيين في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بصفتهم مراقبين عسكريين وضباط أركان".

وأضاف جاسوزاكوف: "أقترح أن يتم إرسال حتى 40 ضابطا كازاخيا بصفتهم مراقبين عسكريين وضباط أركان للعمل في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وفي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، وفي مجموعتي المراقبين العسكريين التابعتين للأمم المتحدة في الهند وباكستان، وفي قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربي".

يذكر أنه سبق وتم إعداد قائمة تضم بعثات حفظ سلام مفضلة مع الأخذ بالاعتبار حالة التعاون السياسي — العسكري والوضع القائم في مجال الأمن والنفعية السياسية، بالإضافة إلى حالة العلاقات التي تربط كازاخستان مع الدول الأخرى.