تسجيل
11:46 15 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

    كازاخستان ترغب في توسيع قائمة الدول التي توجد فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

    © AFP 2018 / Pacome PABANDJ
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وافق البرلمان الكازاخستاني بمجلسيه، اليوم الجمعة، على اقتراح تقدم به رئيس الدولة حول توسيع قائمة الدول التي توجد فيها قوات حفظ السلام في إطار بعثات الأمم المتحدة، وذلك لمشاركة العسكريين الكازاخيين في نشاط هذه القوات.

    نور سلطان نزاربايف، رئيس كازاخستان
    © Sputnik . Sergey Guneew
    رئيس كازاخستان: جيشنا مستعد لصد التهديدات الخارجية
    أستانا- سبوتنيك.  وقرأ وزير الدفاع الكازاخي، ساكين جاسوزاكوف، نص البيان الذي أصدره رئيس الدولة نور سلطان نزاربايف في الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان، وجاء فيه: "من أجل توسيع أطر مشاركة كازاخستان في نشاط حفظ السلام، يقترح توسيع النطاق الجغرافي لمشاركة الضباط الكازاخيين في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بصفتهم مراقبين عسكريين وضباط أركان".

    وأضاف جاسوزاكوف: "أقترح أن يتم إرسال حتى 40 ضابطا كازاخيا بصفتهم مراقبين عسكريين وضباط أركان للعمل في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وفي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، وفي مجموعتي المراقبين العسكريين التابعتين للأمم المتحدة في الهند وباكستان، وفي قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربي".

    يذكر أنه سبق وتم إعداد قائمة تضم بعثات حفظ سلام مفضلة مع الأخذ بالاعتبار حالة التعاون السياسي — العسكري والوضع القائم في مجال الأمن والنفعية السياسية، بالإضافة إلى حالة العلاقات التي تربط كازاخستان مع الدول الأخرى.

    انظر أيضا:

    الأمين العام للأمم المتحدة: هناك زيادة ملحوظة في عدد قتلى قوات حفظ السلام
    الأمم المتحدة تكشف جنسية قتلى قوات حفظ السلام في مالي
    الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن موسكو يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام إلى دونباس
    الأمن والتعاون الأوروبية: نشر قوات حفظ السلام في دونباس من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك
    مقتل جندي مصري ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى
    مجلس الأمن يوافق على زيادة قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى
    سعي دولي لنشر 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام بأوكرانيا
    سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من مقر قوات حفظ السلام الدولية في كابول
    الكلمات الدلالية:
    قوات حفظ السلام, كازاخستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا
    افتتاح مبهر لكأس العالم 2018 في روسيا
    خذلان عربي في التصويت على ملف المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم 2026
    خذلان عربي في التصويت على ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026
    أسطول البحر الأسود الروسي
    أسطول البحر الأسود الروسي: أرقام وحقائق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك