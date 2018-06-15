بالفيديو...الرئيس التشيكي يحرق ثيابا داخلية حمراء

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، أمس الخميس، بحرق سروال أحمر عملاق أمام مقر إقامته بحضور الصحفيين.

سبوتنيك. وقال زيمان وهو يحرق السراويل الداخلية: "لقد انتهى وقت الملابس الداخلية في عالم السياسة"، بحسب ما نقلته POLITIKA 24.

وقامت مجموعة الفن التشكيلي Ztohoven، في عام 2015، بتعليق هذا السروال على مقر إقامة رئيس الدولة من أجل إظهار موقفها السلبي تجاه سياسة الرئيس، وبعد ذلك اشترته إدارة زيمان من لجنة إدارة الأملاك الحكومية.

وشدد الرئيس على أن السياسة يجب أن تكون مبنية على تبادل الحجج الموضوعية، بدلاً من التركيز على الملابس الداخلية، موبخا بذلك تصرف المتظاهرين.