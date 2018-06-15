كندا تقاطع البضائع الأمريكية بعد تهجم ترامب على ترودو

أعلنت قناة "سي تي في" أن الكثير من الكنديين بدأوا بمقاطعة البضائع الأمريكية والامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة بعد تفاقم الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان الخلاف قد تفاقم بين إدارة ترامب والحكومة الكندية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد إدراج ترامب لكندا في قائمة الدول، التي فرضت عليها رسوما ضريبية على الصلب والألومنيوم. كما تم تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حول منطقة التجارة الحرة، التي يصر عليها ترامب. وقد انتقد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشكل مفتوح واتهمه بالحواجز التجارية "غير العادلة" ضد الولايات المتحدة.

© REUTERS / Kevin Lamarque طعننا في الظهر... تصاعد الخلاف بين ترامب ورئيس وزراء كندا

وذكرت القناة أن الكنديين بدأوا باستخدام هاشتاغات، تدعو إلى شراء المنتجات المحلية من أجل "الدفاع عن شرف كندا"، مثل #BuyCanadian و#BoycottUSProducts و#BoycottUSA.

وأشارت القناة إلى أن الكنديين بدأوا بالامتناع عن شراء المنتجات الأمريكية، مثل نبيذ كاليفورنيا والبرتقال من ولاية فلوريدا والويسكي من ولاية كنتاكي. كما أعلن الكنديون عن مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية، مثل ستاربكس وول مارت وماكدونالدز.

وقال ترودو، يوم الثلاثاء الماضي: "في الأيام القليلة الماضية، هناك زيادة في المشاعر الوطنية".