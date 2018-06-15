الاتحاد الأوروبي يرسل بعثة مراقبة الانتخابات إلى باكستان في 25 يوليو المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرساله بعثة لمراقبة الانتخابات في باكستان المقررة في 25 تموز/يوليو، وستقوم البعثة بتنظيم انتخابات الجمعيات الوطنية والإقليمية، برئاسة عضو في البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة: "سيصل الفريق الأساسي لبعثة مراقبة الانتخابات المكون من 9 محللين في الاتحاد الأوروبي إلى باكستان يوم 22 حزيران/يونيو، وسينضم إلى الفريق الأساسي المكون من 60 مراقبا لفترة طويلة سيتم نشرهم في جميع مناطق باكستان".

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وأضاف البيان: "تماشيا مع التزامه طويل الأمد بتعزيز الديمقراطية في باكستان، سيقوم الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة لمراقبة الانتخابات ولتنظيم انتخابات الجمعيات الوطنية والإقليمية المقرر إجراؤها في 25 تموز/يوليو 2018".

وتابع البيان: "يظهر هذا الانتشار التزام الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل بدعم إجراء انتخابات موثوقة وشفافة وشاملة في البلاد".

وعلّقت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في البيان الصحفي:

يسرني أن يراقب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الانتخابات في باكستان. مع هذه الانتخابات من المتوقع أن تشهد باكستان تحولا ديمقراطيا ثانيا غير مسبوق لحكومة مدنية منتخبة، وبالتالي تساهم في توطيد العلاقة المباشرة بين المواطنين الباكستانيين وممثليهم.

وقال كبير المراقبين لبعثة الانتخابات المرسلة إلى باكستان السيد مايكل غالهر: "إنه لشرف عظيم لي أن أعود إلى باكستان لقيادة بعثة أخرى لمراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي. وأنا على ثقة من أن ملاحظتنا ستقدم مرة أخرى إسهاما ذا مغزى في العملية الانتخابية والديمقراطية في باكستان".