الخارجية الروسية: غوتيريش يلتقي لافروف خلال زيارته الأولى لروسيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي يزور موسكو الأسبوع المقبل، سيلتقي خلال زيارته وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

© Photo / ТАСС/POOL مصدر دبلوماسي روسي يكشف سبب زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "سيزور الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش روسيا، في 20-21 حزيران/يونيو، بدعوة من رئيس روسيا الاتحادية… كما ويخطط لإجراء محادثات مع وزير الخارجة الروسي، سيرغي لافروف".

وأشارت زاخاروفا إلى أن جدول أعمال المحادثات — يتضمن مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الدولية، ودور مجلس الأمن الدولي في حل الأزمات، بما في ذلك وفي سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع غوتيريش مع بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وسيحضر مباراة من كأس العالم لكرة القدم.

هذا وكان الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد صرح في وقت سابق، أنه بالإضافة إلى الاجتماع الثنائي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحضر الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إحدى مباريات مونديال كأس العالم 2018.

ومن الجدير بالذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، تقام وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.