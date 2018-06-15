الخارجية الروسية: غوتيريش يلتقي لافروف خلال زيارته الأولى لروسيا

وأشارت زاخاروفا إلى أن جدول أعمال المحادثات — يتضمن مناقشة الوضع الحالي للعلاقات الدولية، ودور مجلس الأمن الدولي في حل الأزمات، بما في ذلك وفي سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع غوتيريش مع بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وسيحضر مباراة من كأس العالم لكرة القدم.
هذا وكان الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد صرح في وقت سابق، أنه بالإضافة إلى الاجتماع الثنائي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيحضر الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إحدى مباريات مونديال كأس العالم 2018.
ومن الجدير بالذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، تقام وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.
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