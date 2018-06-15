تحذير من أن الأسلحة النويية سوف تقضي على الأمريكيين نفسهم

ذكرت صحيفة " Safety" أنه "إن قامت واشنطن باستخدام أسلحة نووية، فإن عشرات الملايين من الأمريكيين سيموتون، حتى لو لم يستطع العدو القيام بضربات انتقامية".

© Fotolia / Twindesigner ضربة نووية روسية لأمريكا بأعين علماء أمريكيين

ووفقا للصحيفة ، فقد أكد علماء من جامعة ميتشيغان الأمريكية بأنه في السيناريو الأكثر تفاؤلا لهجوم نووي أمريكي، والذي يسمح بعدم تدمير كامل للعدو، فإن الأمريكيين سيصبحون على أية حال ضحايا "لضربة انتقامية نووية".

ووفقا للخبراء، فإن مثل هذا السيناريو سوف يتسبب في بداية "شتاء نووي" ومجاعة عالمية وموت مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم.

وقال الخبراء إن قامت واشنطن من إطلاق 7 آلاف رأس نووي، فإن ذلك سيؤدي إلى وفاة نحو خمسة ملايين أمريكي. ويمكن في حالة واحدة فقط أن لا يكون هناك أي خسائر بين الأمريكيين، وهي إن قامت واشنطن بإطلاق 100 رأس نووي فقط.