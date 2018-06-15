العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات

وستقوم المحكمة على مدى 3 أيام بعمل جلسات استماع للطرفين للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وجاء على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة "في القضية المقدمة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة طلب لإجراء التدابير المؤقتة ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي حيث مقر المحكمة ستعقد الجلسات من يوم الأربعاء 27 إلى يوم الجمعة 29 حزيران/ يونيو 2018".
وأضاف البيان الصحفي أن "جلسات استماع عامة في القضية المقدمة في 11 حزيران/ يونيو 2018 من قبل دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات بالتمييز ضد الشعب القطري من قبل دولة الإمارات".
وذكر البيان أن "المحكمة ستقوم بنشر بيان صحفي بعد نهاية كل جلسة استماع".
يذكر أن دولة قطر رفعت دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة و قدمت قضيتها في 11 حزيران/ يونيو إلى محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
وادعت قطر في البيان المقدم إلى المحكمة أن الإمارات تميز ضد الشعب القطري من خلال إلغاء دخول أو مرور القطريين إلى الإمارات وادعاءات بإغلاق مكاتب إعلامية قطرية في دبي وإغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام الشعب القطري.
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