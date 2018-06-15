العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات

أعلنت محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.

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أمستردام — سبوتنيك . أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي عن عقد جلسات استماع علنية في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة في 11 حزيران/ يونيو لادعاءات التمييز.

وستقوم المحكمة على مدى 3 أيام بعمل جلسات استماع للطرفين للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

وجاء على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة "في القضية المقدمة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة طلب لإجراء التدابير المؤقتة ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي حيث مقر المحكمة ستعقد الجلسات من يوم الأربعاء 27 إلى يوم الجمعة 29 حزيران/ يونيو 2018".

وأضاف البيان الصحفي أن "جلسات استماع عامة في القضية المقدمة في 11 حزيران/ يونيو 2018 من قبل دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات بالتمييز ضد الشعب القطري من قبل دولة الإمارات".

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وتابع البيان "وستخصص جلسات الاستماع لطلب تقديم إشارة بالتدابير المؤقتة مقدم من قطر في جلسات الاستماع خلال الجولة الأولى من المرافعات الأربعاء 27 حزيران/ يونيو 10 صباحا — 1 مساء قطر، وبعد الظهر ستسمع المرافعات من دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الخميس 28 حزيران/ يونيو 10 صباحا وحتى 1 بعد الظهر، وستسمع المرافعات في الجولة الثانية يوم الجمعة 29 حزيران/ يونيو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا لقطر و16:30 للإمارات العربية المتحدة".

وذكر البيان أن "المحكمة ستقوم بنشر بيان صحفي بعد نهاية كل جلسة استماع".

يذكر أن دولة قطر رفعت دعوى ضد الإمارات العربية المتحدة و قدمت قضيتها في 11 حزيران/ يونيو إلى محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

وادعت قطر في البيان المقدم إلى المحكمة أن الإمارات تميز ضد الشعب القطري من خلال إلغاء دخول أو مرور القطريين إلى الإمارات وادعاءات بإغلاق مكاتب إعلامية قطرية في دبي وإغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام الشعب القطري.