لقاء مساعدي زعماء رباعية نورماندي يعقد 18 يونيو في باريس لمناقشة اتفاقيات مينسك

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن لقاء مساعدي زعماء رباعية نورماندي الخاصة بأوكرانيا يعقد يوم 18 يونيو/حزيران في باريس لمناقشة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

موسكو — سبوتنيك. وقال كاراسين: "لقاء مساعدي زعماء بلدان رباعية نورماندي يعقد الاثنين في فرنسا"، مشيرا إلى أن "الأجندة هي مناقشة تنفيذ اتفاقيات مينسك… واقتراحنا حول بعثة حماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضاف، ردا على سؤال توضيحي، بأن فلاديسلاف سوركوف، سيمثل الجانب الروسي في هذا اللقاء.

© REUTERS / Gleb Garanich لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال يوم

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع بأوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات بين الطرفين تندلع بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة بينهما.