صحيفة: ترامب حذر ماكرون من أن جميع الإرهابيين في باريس

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة 15 يونيو/حزيران، نقلا عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حذر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة "السبع الكبار" من أن جميع الإرهابيين في باريس .

موسكو — سبوتنيك. ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إلى ماكرون أثناء مناقشة المواضيع المتعلقة بإيران والإرهاب: "عليك أن تعرف عن هذا، إيمانويل، لأن جميع الإرهابيين في باريس"، فيما رفض البيت الأبيض وقصر الإليزيه التعليق على ذلك.

© Sputnik . Sergei Guneev ترامب يعلن إمكانية لقائه مع بوتين في القريب العاجل

يذكر أن قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و 9 حزيران/يونيو، في مقاطعة كيبيك الكندية.

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

وتضم مجموعة "السبع الكبار" حالياً كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.