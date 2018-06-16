هيلي وكوشنير وغرينبلات يناقشون مع غوتيريس الوضع في الشرق الأوسط

بحث مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس الجمعة 16 يونيو/حزيران، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الوضع في الشرق الأوسط والإجراءات الأمريكية الأخيرة في مجال التعاون مع الأمم المتحدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت في بيان عقب الاجتماع: إن "كبير المستشارين غاريد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، اجتمعا اليوم في نيويورك مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس".

وأضاف البيان:

إنهم أجروا مناقشات مثمرة حول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وضمان الاحتياجات الإنسانية في غزة وناقشوا أيضا الإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة مع الأمم المتحدة".

في سياق آخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي يزور موسكو الأسبوع المقبل، سيلتقي خلال زيارته وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.