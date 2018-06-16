آبي لا يستبعد إنشاء صندوق دولي بهدف نزع "نووي" كوريا الشمالية

طوكيو — سبوتنيك. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء: "نوه آبي اليوم 16 حزيران/ يونيو ، إلى إمكانية إنشاء هيكل (صندوق) يستطيع من خلاله المجتمع الدولي تمويل نزع السلاع النووي لكوريا الشمالية بالكامل".
في سياق آخر، أفادت السكرتيرة الصحفية للبنتاغون، دانا وايت، أمس الجمعة 15 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ناقش مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان، الوضع في المنطقة ونتائج قمة الولايات المتحدة، كوريا الشمالية في سنغافورة.
وجاء في تقرير وايت، بخصوص حديث ماتيس مع نظيره الياباني: "أكدت الولايات المتحدة مجددا على ثبات الالتزامات الدفاعية اتجاه اليابان وعزمها على الحفاظ على الجاهزية القتالية لقواتها في المنطقة، وتعهد الوزيران بمواصلة التعاون الوثيق من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
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