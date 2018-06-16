الصين تعلن إجراءات لمكافحة الإغراق على بعض واردات المنتجات الكيميائية

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أصدرت حكما مبدئيا بأن إغراق البلدين تسبب في أضرار كبيرة لصناعة منتجات حمض الهيدروديك في الصين، بحسب رويترز.
وكانت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" قد قالت نقلا عن لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة إن الصين ستفرض رسوما إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.
وأضافت شينخوا أن الرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، سيبدأ سريانها في السادس من يوليو/تموز، ووفقا للوكالة الصينية فإن موعد سريان الرسوم على البضائع الأمريكية الأخرى سيعلن في وقت لاحق.
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