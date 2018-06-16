تعثر محادثات السلام في نيكاراغوا وارتفاع عدد القتلى إلى 170

وفي مواجهة رد فعل شعبي بعد إراقة الدماء لأسابيع في شوارع نيكارغوا، وافق الرئيس دانييل أورتيغا على استئناف المحادثات التي توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية والتي تهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، بحسب رويترز.
ورفضت الحكومة اقتراحا من الكنيسة للسماح لهيئتين دوليتين وفريق من الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في أعمال القتل والجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال المظاهرات.
وقال سيلفيو بايز، وهو أحد الأساقفة الذين يتوسطون في المحادثات:
إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسي فإنهم يعرضون استقرار البلاد للخطر، نحن نريد جميعا أن نعرف حقيقة ما حدث.
واتفق المفاوضون على التصويت على الاقتراح مرة أخرى بعد استراحة الغداء. ولم تستأنف المحادثات بعد مرور أكثر من خمس ساعات لكن منظمين في الكنيسة نفوا انهيار المفاوضات.
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