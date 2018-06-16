لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ليلا

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت ، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال اليوم الماضي

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة" نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 3 مرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 82 ملم وقذائف يدوية و مدافع رشاشة ثقيلة لعربات مشاة قتالية، فضلا عن الأسلحة الخفيفة ".

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الشرطة تم إطلاق نحو 35 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية ، لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين و العسكريين.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.