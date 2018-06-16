ترامب وماكرون يناقشان كوريا الشمالية وإيران وسوريا والسياسة التجارية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا عبر الهاتف، اليوم السبت، السياسة التجارية وكذلك الوضع حول كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

© REUTERS / GONZALO FUENTES صحيفة: ترامب حذر ماكرون من أن جميع الإرهابيين في باريس

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان البيت الأبيض الجمعة: "الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ناقش الزعيمان [خلال المحادثة] قمة ترامب في سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، وأكد الرئيس دونالد ترامب أن هدف الولايات المتحدة من نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي لا رجعة فيه".

كما أشار البيان إلى أن: "الزعيمان دعا إلى تسوية سياسة للأزمة السورية وفق عملية جنيف للأمم المتحدة".

وشدد ترامب خلال المحادثة الهاتفية على تركيزه على مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يشمل البرامج النووية والصواريخ الباليستية، فضلا عن "إجرائها غير الودي في المنطقة".

وختم البيت الأبيض بيانه بأن: "الرئيس ترامب حث أيضا الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات لخفض الحواجز أمام التجارة".

هذا وعقد صباح يوم الثلاثاء الماضي، لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.