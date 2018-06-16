ترامب وماكرون يناقشان كوريا الشمالية وإيران وسوريا والسياسة التجارية

كما أشار البيان إلى أن: "الزعيمان دعا إلى تسوية سياسة للأزمة السورية وفق عملية جنيف للأمم المتحدة".
وشدد ترامب خلال المحادثة الهاتفية على تركيزه على مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يشمل البرامج النووية والصواريخ الباليستية، فضلا عن "إجرائها غير الودي في المنطقة".
وختم البيت الأبيض بيانه بأن: "الرئيس ترامب حث أيضا الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات لخفض الحواجز أمام التجارة".
هذا وعقد صباح يوم الثلاثاء الماضي، لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.
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