الرئيس الإيراني: الهجوم على مدينة الحديدة يؤدي إلى كارثة إنسانية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الهجوم على مدينة الحديدة في اليمن يؤدي إلى كارثة إنسانية، وذلك في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد روحاني أن أزمة اليمن ليس لها حل عسكري، ويجب على الجميع تقوية المبادرات السياسية، للمساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد والمنطقة، لافتا إلى أن الهجوم الأخير على ميناء الحديدة سينتج عنه كارثة إنسانية في اليمن.

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني لأمير قطر: الحصار غير عادل ويزيد من التوتر بين دول المنطقة

وأضاف "استمرار هذه الاشتباكات سيجعل الشعب اليمني الفقير يواجه ضغوطا قاسية، ومن مسؤولية الجميع مساعدة هذا الشعب المظلوم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد روحاني على المشاورات الإقليمية بين إيران وقطر، لافتا إلى تعزيز دعائم التعاون وتظافر الجهود في إطار المصالح المشتركة.

من جانبه هنأ أمير قطر الحكومة والشعب الإيراني بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكدا أن العلاقات العريقة بين إيران وقطر تنمو يوما بعد يوم، كما أن الدوحة عازمة على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات أكثر من السابق.