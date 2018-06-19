الحرس الثوري الإيراني: اليمن على أعتاب النصر والتحالف مني بالهزيمة في الحديدة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إن "اليمن الآن على أعتاب الانتصار"، لافتا إلى أن "القوات اليمنية هزمت التحالف العربي - الغربي في معركة ميناء الحديدة".

وأضاف جعفري، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، في جامعة طهران، أن "الانتصارات التي حققتها الشعوب في العراق ولبنان وسوريا جاءت نتيجة اتباعها للثورة الإسلامية الإيرانية"، مشيراً إلى أنه "خلال الأعوام الأربعين الماضية تحققت إنجازات كثيرة من ضمنها الصحوة الإسلامية وتأثيرات الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم"، وذلك وفقاً لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD "أنصار الله" يواصلون قطع إمدادات التحالف وقوات هادي في الحديدة

ونوه إلى تقرير معهد الدراسات التابع للكونغرس الأمريكي، أعلن بأن إيران تمتلك أكبر ترسانة صاروخية في المنطقة وقال إن "قدراتنا الصاروخية معتمدة على قدراتنا العلمية".

وأضاف: "إننا قادرون على زيادة مدى صواريخنا إلى أكثر من 2000 كيلومتر، إلا أن هذه ليست سياستنا في الوقت الحاضر لأن الكثير من أهداف ومصالح العدو واقعة ضمن هذا المدى، لذا على الأمريكيين عدم الخوض في المجال العسكري".

وتتزامن تصاريحات قائد حرس الثورة الإيرانية مع تواصل المعارك واحتدامها في مدينة الحديدة اليمنية، في وقت أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات اليمنية المدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية دخلت، اليوم، المجمع الرئيسي لمطار الحديدة الدولي في اليمن.