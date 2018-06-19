أنقرة: الجنود الأتراك يتقدمون صوب منطقة قنديل في شمال العراق

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، أن قواتها تتقدم صوب منطقة قنديل شمالي العراق، لمواجهة مقاتلي حزب "العمال الكردستاني".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن القوات التركية تتقدم "بخطوات حازمة" تجاه منطقة قنديل شمال العراق، حيث يتمركز مقاتلو حزب "العمال الكردستاني".

© AP Photo / Vadim Ghirda الجيش التركي: مقتل 26 مسلحا في ضربات جوية جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق

ونقلت قناة "إن تي في" التركية عن الوزير، قوله: "إن توقيت العملية في منطقة قنديل، التي استهدفتها الطائرات التركية عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، لم يكن مرتبطا بإجراء الانتخابات يوم الأحد.

وكان الجيش التركي قد عزز غاراته الجوية في شمال العراق، مستهدفا قواعد حزب "العمال الكردستاني" في قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين منهم هناك.

وقالت الحكومة، يوم السبت الماضي 16 يونيو، إن القوات التركية انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق في منطقة ليست بعيدة عن قنديل.