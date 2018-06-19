أنقرة: الجنود الأتراك يتقدمون صوب منطقة قنديل في شمال العراق

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن القوات التركية تتقدم "بخطوات حازمة" تجاه منطقة قنديل شمال العراق، حيث يتمركز مقاتلو حزب "العمال الكردستاني".
وكان الجيش التركي قد عزز غاراته الجوية في شمال العراق، مستهدفا قواعد حزب "العمال الكردستاني" في قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية حيث تشتبه أنقرة بوجود قياديين منهم هناك.
وقالت الحكومة، يوم السبت الماضي 16 يونيو، إن القوات التركية انتشرت على عمق نحو 30 كيلومترا داخل شمال العراق في منطقة ليست بعيدة عن قنديل.
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