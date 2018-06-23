تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني بغارات تركية

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت "نتيجة للعمليات الجوية التي نفذت في منطقتي الزاب، وهكاري الحدودية مع شمالي العراق، جرى تحييد 7 من أعضاء المجموعة الإرهابية الانفصالية".

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وكانت هيئة الأركان أعلنت، أمس الجمعة "تحييد 9 عناصر بغارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في منطقتي، كاني راش وهاكورك، شمالي العراق"، مضيفة "المقاتلات تمكنت من تدمير أهداف للمسلحين، منها مرابض أسلحة ومخابئ ومستودعات للذخيرة".

وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية، في شمال العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وتقول أنقرة إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية مؤقتة في شمال العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد أي تنسيق بين الحكومة العراقية وأنقرة بشأن العمليات العسكرية الجارية على الحدود".

وأعلنت أنقرة مطلع حزيران/ يونيو الجاري توغل جيشها شمالي العراق، لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".

وأضاف العبادي "هناك خشية لدى الحكومة التركية من تنفيذ هجمات داخل تركيا من قبل جماعات مسلحة بالتزامن مع الانتخابات التركية والتصعيد التركي على الحدود مع العراق"، مشددا "لن نشجع ولن نوافق على أي أعمال عدائية ضد تركيا من قبل أي جهة".

وشدد العبادي على أنه "غير مسموح لحزب العمال الكردستاني بالقيام بأي نشاط عسكري أو حمل السلاح على الأراضي العراقية".