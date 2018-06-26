إيران تهدد السعودية بقصف القصور الملكية بـ"1000 صاروخ"

ورأى صفوي أن "أياً من دول الجوار لا تشكل تهديداً لإيران"، وهدد بـ"قصف القصور الملكية السعودية"، إذا أراد السعوديون "ارتكاب خطأ"، على حد قوله، معتبرا أن بلاده هي "القوة الأولى في المنطقة"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

© AP Photo / Nicolas Asfouri بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية

وقال مستشار خامنئي: "إن إيران هي قوة كبيرة، وإذا أرادوا ارتكاب خطأ ففي اليوم الأول سيتم قصف قصورهم الملكية في الرياض بـ1000 صاروخ وتدميرها، وطبعا استبعد أن يرتكبوا مثل هذه الحماقة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد، في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية "لن تلدغ" من إيران مجدداً، على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا توجد نقاط الالتقاء بين الرياض وطهران للحوار والتفاهم.

وجاءت تصريحات صفوي، خلال كلمة ألقاها، في تجمع رواد الدفاع المقدس بمحافظة فارس، حيث تحدث عما سماه "قدرة إيران الإقليمية"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، تتراجع قدرات أمريكا الثقافية والعسكرية والاقتصادية، لكن على الأعداء أن يدركوا أن إيران هي القوة الأولى في المنطقة، ولا يمكن حل أي مشكلة بدون حضور إيران".

ورأى أن "القوات العسكرية الإيرانية لها خطوط واضحة لمواجهة جميع التهديدات، كما أن قدرتنا وصلت سواحل البحر المتوسط، وباتت أمريكا والكيان الصهيوني أضعف من السابق، لأنه لو كانت لهما القدرة لتمكنوا من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد". وتابع: "اليوم تحوّل حزب الله مع 80 ألف صاروخ بحوزته إلى تهديد دائم للصهاينة".