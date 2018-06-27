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21:01 27 يونيو/ حزيران 2018
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    دي ميستورا

    مشاورات بين دي ميستورا وترويكا أستانا والسداسية لتفعيل اللجنة الدستورية السورية

    © REUTERS /
    العالم
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    صرح نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، خالد المحاميد، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يعتزم إجراء مشاورات نهاية الشهر القادم في مدينة جنيف مع الدول الثلاث الضامنة في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) وكذلك مع السداسية (أمريكا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية)، تتناول تفعيل اللجنة الدستورية.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المحاميد في حديث لوكالة "سبوتنيك": إنه "ستكون مشاورات في الشهر القادم في جنيف بين المبعوث الخاص وترويكا أستانا، وكذلك السداسية، من أجل تفعيل اللجنة الدستورية.. المبعوث الخاص حدد موعد هذه الاجتماعات بنهاية شهر يوليو/تموز".  

    المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا في أستانا
    © Sputnik .
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    وناشد نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المجتمع الدولي لتفعيل الحل السياسي في سوريا قائلا: " نحن حريصون على الحل السياسي في سوريا، ونناشد جميع الدول الفاعلة، سواء الثلاثية أو السداسية والأمم المتحدة، لتفعيل العمل السياسي".

    وحول اجتماعات الهيئة الجارية في الرياض، أوضح المحاميد، أنها ما زالت مستمرة وقد تنتهي غدا، وتناولت "الوضع في الجنوب، وكان هناك اجتماع مع الهيئة العامة والمجلس الوطني الكردي، ومناقشة عملية الانتقال السياسي ضمن العملية الدستورية".

    وبخصوص قائمة مرشحي الهيئة لعضوية اللجنة الدستورية، بين المحاميد، أنه "يتم مناقشتها في هذه اللقاءات [اجتماع الهيئة] وسوف يتم تحديد الأسماء".

    وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قد اجتمع في جنيف في 19 يونيو/حزيران الماضي، مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا، كما واجتمع مع ممثلي السداسية يوم الـ25 من نفس الشهر، وبحث معهم سبل التقدم في مسار العملية السياسية، والمسائل المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.

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    الكلمات الدلالية:
    التسوية السياسية في سوريا, اللجنة الدستوية المشكلة في سوتشي, الأمم المتحدة, المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا, سوريا
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