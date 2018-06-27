مشاورات بين دي ميستورا وترويكا أستانا والسداسية لتفعيل اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك. وقال المحاميد في حديث لوكالة "سبوتنيك": إنه "ستكون مشاورات في الشهر القادم في جنيف بين المبعوث الخاص وترويكا أستانا، وكذلك السداسية، من أجل تفعيل اللجنة الدستورية.. المبعوث الخاص حدد موعد هذه الاجتماعات بنهاية شهر يوليو/تموز".
وحول اجتماعات الهيئة الجارية في الرياض، أوضح المحاميد، أنها ما زالت مستمرة وقد تنتهي غدا، وتناولت "الوضع في الجنوب، وكان هناك اجتماع مع الهيئة العامة والمجلس الوطني الكردي، ومناقشة عملية الانتقال السياسي ضمن العملية الدستورية".
وبخصوص قائمة مرشحي الهيئة لعضوية اللجنة الدستورية، بين المحاميد، أنه "يتم مناقشتها في هذه اللقاءات [اجتماع الهيئة] وسوف يتم تحديد الأسماء".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، قد اجتمع في جنيف في 19 يونيو/حزيران الماضي، مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا، كما واجتمع مع ممثلي السداسية يوم الـ25 من نفس الشهر، وبحث معهم سبل التقدم في مسار العملية السياسية، والمسائل المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.
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