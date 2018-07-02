الإمارات تستثمر 200 مليون دولار في أرمينيا لهذا الغرض

أعلن المدير التنفيذي لشركة "أكسس" الإماراتية، وحيد فتوحي، اليوم الإثنين، في اجتماع مع وزير الطاقة والبنى التحتية والموارد الطبيعية في أرمينيا، أرتور غريغوريان، إن الشركة مستعدة لاستثمار 200 مليون دولار لتطوير طاقة الرياح في البلاد.

يريفان — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الطاقة الأرمينية: "ناقش غريغوريان و فتوحي مشروع بناء "أكسس إنفرا آسيا الوسطى المحدودة" في منطقة غغاركونيسك محطة توليد الطاقة عن طريق الرياح بأرمينيا بقدرة إجمالية قدرها 130 ميغاواط وعبَّر فتوحي عن استعداده لاستثمار 200 مليون دولار من خلال تمديد برنامج بناء مزارع الرياح في مناطق أخرى من أرمينيا".

وأشار غريغوريان إلى أنه مستعد لمناقشة المقترحات الاستثمارية والمشاريع التي من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لتنفيذ البرامج. ونقلت الخدمة الصحفية عن غريغوريان قوله: "لقد تم إرساء أسس قوية لشراكة ذات منفعة متبادلة ووضعت ظروف مواتية للتنفيذ الفعال لبرامج الاستثمار لشركة أكسس القادمة في أرمينيا".

والجدير بالذكر في هذا السياق أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها للطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس القادمة بعد مستوى قياسي سجلته في 2016 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصين والهند والولايات المتحدة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من الثلث ليصل إلى 8169 تيراواط في الساعة في 2022 من نحو 6012 تيراواط /ساعة وهو ما يعادل مجموع استهلاك الكهرباء في الصين والهند وألمانيا. وستمثل الطاقة المتجددة 29 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي في غضون خمس سنوات مقارنة مع التوقعات الصادرة العام الماضي البالغة 24 بالمئة.