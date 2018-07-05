أمريكا تمدد إقامة مواطني اليمن لـ18 شهرا إضافيا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 5 يوليو/ تموز، أنها ستسمح لحوالي 1250 يمنيا بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل تحت الحماية بسبب الحرب والأزمة الإنسانية في بلدهم.

وقال بيان، صادر عن وزارة الأمن الداخلي، إنه سيتمكن اليمنيون في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بحماية مؤقتة من إعادة التسجيل لتمديد وضعهم حتى 3 مارس 2020 ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح البيان أن المستفيد من هذا القرار يمكنه العمل بشكل قانوني أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد أثارت شكوكا عميقة تجاه برنامج الحماية المؤقتة، معلنة نهايتها للمهاجرين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والسودان، وذلك منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه العام الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.