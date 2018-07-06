الأمم المتحدة: نحن على دراية بالتقارير التي تشير إلى تهدئة في جنوب سوريا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أنه مطلع على التقارير التي تشير إلى وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال حق في بيان مساء اليوم الجمعة: "على الرغم من أننا لسنا جزءا من المفاوضات، إلا أننا على دراية بالتقارير التي تفيد بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم في جنوب سوريا".

وأضاف: "كما ذكر الأمين العام بالأمس، فقد دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى تعليق الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات حيث قتل الكثير من المدنيين وجرحوا ونزحوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تصاعد العنف".

وتابع: "تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الوصول غير المشروط إلى المحتاجين في جنوب سوريا، وتذكّر جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

وفيما يخص اللجنة الدستورية، قال حق في إجابة عن سؤال عن تلقي الأمم المتحدة أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة السورية إن "الأمم المتحدة تدرس الوثيقة".

واستأنف الجيش السوري، عملياته العسكرية، بريف درعا الشرقي، بعد إفشال المسلحين المفاوضات لتجنيب ريف درعا من العمل العسكري، وذلك بعد أن رفض المسلحون تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفرضوا شروطا ببقاء السلاح وانسحاب الجيش السوري من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا واحتفاظ المسلحين بإدارة تلك المناطق.