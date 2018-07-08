لقاء عسكري تركي أمريكي قطري في قاعدة إنجرليك

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان، اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز: "التقى أركان المسؤولين العسكريين الأمريكيين والقطريين والأسبان المقيمين في قاعدة إنجرليك الجوية".
ويأتي اللقاء بالتزامن مع إرسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا، حيث تناقلت وسائل الإعلام التركية أنباء تفيد بأن "الجيش الحر" يستعد لعملية عسكرية في تل رفعت بريف حلب شمالي سوريا، وأنه ينتظر أوامر الجيش التركي لإطلاق العملية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، أمس السبت، عزمه مواصلة العمليات العسكرية حتى تطهير جبل قنديل وسنجار شمال العراق، والمنطقة الممتدة من مدينة تل أبيض حتى القامشلي في سوريا من المسلحين الأكراد.
وتعد قاعدة إنجرليك التركية أكبر القواعد العسكرية الجوية في المنطقة.
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