لقاء عسكري تركي أمريكي قطري في قاعدة إنجرليك

عقد رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار لقاء عسكريا مع مسؤولين أمريكيين وقطريين وأسبان، في قاعدة إنجرليك بأضنة، جنوبي تركيا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان، اليوم الأحد، 8 يوليو/تموز: "التقى أركان المسؤولين العسكريين الأمريكيين والقطريين والأسبان المقيمين في قاعدة إنجرليك الجوية".

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان: سيأتي الدور على المناطق السورية المحاذية لشانلي أورفا لطرد المسلحين الأكراد منها

وأضاف البيان: "تفقد رئيس الأركان قيادة قاعدة الناقلات العاشرة في إنجرليك، رفقة قائد القوات البرية يشار غولر، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز".

ويأتي اللقاء بالتزامن مع إرسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا، حيث تناقلت وسائل الإعلام التركية أنباء تفيد بأن "الجيش الحر" يستعد لعملية عسكرية في تل رفعت بريف حلب شمالي سوريا، وأنه ينتظر أوامر الجيش التركي لإطلاق العملية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، أمس السبت، عزمه مواصلة العمليات العسكرية حتى تطهير جبل قنديل وسنجار شمال العراق، والمنطقة الممتدة من مدينة تل أبيض حتى القامشلي في سوريا من المسلحين الأكراد.

وتعد قاعدة إنجرليك التركية أكبر القواعد العسكرية الجوية في المنطقة.