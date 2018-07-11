تركيا تدمر 28 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" بغارات جوية شمالي العراق

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليو/تموز: "دمرت المقاتلات التركية 28 هدفا بينها ملاجئ ومستودعات بغارات جوية، أمس الثلاثاء، شمالي العراق"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول".

© AFP 2018 / Bulent Kilic تركيا تبدأ حملة عسكرية على حدودها مع العراق بالتعاون مع بغداد

ولفت البيان إلى أن المناطق التي قصفتها المقاتلات التركية هي متينا، والزاب، وأفاشين باسيان، وهاكورك، وجبل قنديل، داخل الأراضي العراقية.

وتنفذ تركيا منذ فترة، عمليات عسكرية جوية، في شمال العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية، وقالت إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية مؤقتة في شمال العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، في وقت سابق، أنه "لا يوجد أي تنسيق بين الحكومة العراقية وأنقرة بشأن العمليات العسكرية الجارية على الحدود"، فيما أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وكيل وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، رفض بغداد القيام بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود.