صاروخ روسي لا تملك أمريكا دفاعا ضده يقترب من الجاهزية

وذكرت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية نقلا عن تقرير استخباري أمريكي أن صاروخ "كينجال" الروسي، وهو صاروخ فرط صوتي، اجتاز امتحانا جديدا بنجاح في بداية هذا الشهر.

© Sputnik . Provided by the Ministry of Defence of the Russian Federation