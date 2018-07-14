صاروخ روسي لا تملك أمريكا دفاعا ضده يقترب من الجاهزية

سيكون صاروخ جديد روسي لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على مواجهته جاهزاً للاستخدام في عام 2020، حسب مصادر أمريكية.

وذكرت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية نقلا عن تقرير استخباري أمريكي أن صاروخ "كينجال" الروسي، وهو صاروخ فرط صوتي، اجتاز امتحانا جديدا بنجاح في بداية هذا الشهر.

© Sputnik . Provided by the Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا وحدها تملك سلاحا قادرا على قلب ميزان القوى الاستراتيجية

وأصاب صاروخ "كينجال" خلال التجربة الثالثة ، بحسب التقرير الأمريكي، الهدف على مسافة تزيد على 800 كيلومتر.

وكان الجنرال جون هايتن، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس/آذار "أننا لا نملك دفاعاً ضد سلاح كهذا".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صاروخ "كينجال" في 1 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ يستطيع استخدام سرعة 10 ماخ (أي 10 أمثال سرعة الصوت) ويقدر على اختراق كافة الشبكات الدفاعية ضد الطائرات والصواريخ.

ووفق الخبير الروسي أليكسي ليونكوف، يشكل صاروخ "كينجال" الخطر الأكبر على السفن الحربية.

وينطلق صاروخ "كينجال" من الطائرة.