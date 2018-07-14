الكرملين: الرئيس بوتين يهنئ ماكرون بمناسبة ذكرى اقتحام سجن الباستيل

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ماكرون غير موافق على اقتراح ترامب رفع النفقات العسكرية لدول الناتو إلى 4 %

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين في بيان اليوم السبت: "أشاد الرئيس الروسي بالعلاقات الروسية — الفرنسية العالية، التي لعبت تقليديا دورا هاما في الشؤون الأوروبية ، وتعتبر عامل مهم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة".

وأعرب الرئيس بوتين عن أمله بأن تسهم نتائج زيارة نظيره ماكرون التي قام بها إلى روسيا في أيار/مايو الماضي، في تنمية العلاقات المتبادلة المنفعة وتعزيز الحوار السياسي بين موسكو وباريس في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: "أنا على ثقة من أن بلادنا تعمل معاً، ويمكنها أن نفعل الكثير لحل القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي".

ويذكر أن العلاقات بين موسكو وباريس وسائر عواصم الغرب، ساءت بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات ضد شخصيات وشركات محددة روسية. كما يوجد تباين شديد في وجهات النظر بين الطرفين حيال الأزمة في سوريا، والأزمة التي طرأت بين روسيا وعدد من الدول الغربية، بسبب ما يطلق عليه اسم "قضية سكريبال".

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي، أن زيارة إيمانويل ماكرون، إلى روسيا ستتم في موعدها المقرر في شهر أيار/مايو.