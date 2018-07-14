هزيمتهم... في اليوم الأول من الحرب مع روسيا

قدّر خبراء أمريكيون مدى جاهزية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة روسيا خلال حرب واسعة النطاق.

وحسب تقديراتهم، لا تستطيع جيوش الدول الأوروبية مقاومة روسيا خلال حرب واسعة النطاق.

© Sputnik . Sergey Mamontov سفينة سرية روسية تثير أعصاب الناتو

ووفقا لتقرير كتبه خبيرا مركز "راند" البحثي، دافيد شلاباك ومايكل جونسون، ونشرته مجلة "نيوزويك"، يقدر الجيش الروسي على إلحاق الهزيمة بقوات الناتو في اليوم الأول من الحرب.

ويتفوق الناتو على روسيا 4.5 مرة في عدد الطائرات، حسب تقديرات الخبيرين، ولكن للجيش الروسي مزايا تفوقية في مجال الدفاع الجوي والمدفعية البعيدة المدى ووسائل النقل المدرعة ووسائط الحرب الإلكترونية.

وقال الخبير شلاباك لـ"نيوزويك" إنه لا يتوقع نموا حادا لقدرات الحلف القتالية إذا لم يستجب أعضاؤه لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالبهم بزيادة إنفاق الدفاع.