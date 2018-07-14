بعد جدل واسع... إيران: قطر لم ترسل إلينا أي طلب رسمي

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن وزارة الزراعة، أن المدير العام لمكتب المراعي للغابات والمروج، وإدارة مستجمعات المياه، ترحم بهزاد، نفيه دخول أي جمال من الدول العربية وخاصة قطر، للرعي في المراعي والحقول الإيرانية".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON لم يحدث منذ 13 عاما... بماذا هبطت طائرة إيرانية "فجرا" في قطر

وفند المسؤول الأخبار التي روجتها بعض الجهات في العالم الافتراضي مؤخرا، والتي تشير إلى دخول عدد من الجمال القطرية، إلى مراعي محافظة فارس جنوب غربي إيران، موضحا أن "تلك الشائعات تهدف لخلق التوتر والاضطرابات داخل المجتمع".

وأشار بهزاد إلى أن دخول الماشية من الدول المجاورة، يتم حسب طاقات البلاد ويحتاج إلى المضي في عدة مراحل قانونية وأخذ الترخيصة اللازمة، مشددا أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي ترخيصة لإدخال الجمال القطرية إلى الأراضي الإيرانية من أجل الرعي.

وقال: قطر لم ترسل أي طلب للحكومة الإيرانية بهذا الخصوص، وفي حال حصول هذا الأمر فأنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى الإسلامي، نظرا للجانب الأمني لهذا الموضوع.