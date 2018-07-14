إصابة 3 إسرائيليين و140 صافرة إنذار مقابل 90 قذيفة فلسطينية

أصيب ثلاثة إسرائيليين اليوم، السبت، وأطلق أكثر من 140 صافرة إنذار و90 قذيفة، وذلك أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "هاآرتس"، العبرية، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، أن ثلاثة من الإسرائيليين أصيبوا إصابات خفيفة في مستوطنة سديروت، بمنطقة غلاف غزة، قبل قليل.

© AP Photo / Noah Berger 27 حريقا هو الأعلى حتى الآن... طائرات الإطفاء الإسرائيلية تحوم حول قطاع غزة

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الثلاثة أصيبوا جراء توالي إطلاق ما يزيد عن 90 قذيفة وراجمة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، منذ إنطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، فجر اليوم.

وكتب المعلق العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 40 هدفا في قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي ما يزيد عن 140 صافرة إنذار، في مستوطنات أشكلون وسديروت وشعار هنيجف.