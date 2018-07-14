المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: التصعيد في غزة مستمر إلى أن توقف حماس "الإرهاب"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، إن التصعيد في قطاع غزة مستمر إلى أن توقف حماس "الإرهاب" وإطلاق بالونات الهيليوم.

وفي تغريدية جديدة للقناة العاشرة الإسرائيلية على "تويتر"، قال العميد منليس:

سيستمر التصعيد في غزة ما لم تعمل حماس على وقف الإرهاب، بما فيه إطلاق الصواريخ والقذائف وبالونات الهيليوم.

תא"ל רונן מנליס, דובר צה"ל: "ההסלמה תימשך עד שחמאס יפסיק את הטרור כולל הפרות הסדר, הבלונים והירי הרקטי" #המטההמרכזי pic.twitter.com/DdlDaUGWyh — חדשות עשר (@news10) July 14, 2018

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة العاشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمليته العسكرية في قطاع غزة، خاصة مع سقوط أكثر من 100 قذيفة وراجمة من القطاع على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وكانت صحيفة "هاآرتس"، العبرية، قد ذكرت، قبل قليل، أن ثلاثة من الإسرائيليين أصيبوا إصابات خفيفة في مستوطنة سديروت، بمنطقة غلاف غزة، وذلك منذ إنطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، فجر اليوم.