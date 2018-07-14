تتزامن مع العملية العسكرية بغزة... الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية

يجري الجيش الإسرائيلي عددا من المناورات العسكرية، غدا، الأحد، في أنحاء واسعة من إسرائيل، بالتزامن مع العملية العسكرية بقطاع غزة.

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، بأن الجيش الإسرائيلي سيجري عددا من المناورات العسكرية في أنحاء البلاد، في إطار المناورات العادية التي يجريها الجيش ضمن خطته العسكرية للعام الجاري، 2018.

وذكرت القناة عبر "تويتر" أن المناورات العسكرية ستبدأ غدا، الأحد، وستنتهي نهاية الأسبوع الجاري.

צה"ל: מחר בשעות הבוקר יחלו מספר תרגילים צבאיים ברחבי הארץ שיסתיימו לקראת סוף השבוע, במסגרתם תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טיס. ייתכן שיורגשו עומסי תנועה לסירוגין. התרגילים תוכננו מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2018 @OrHeller — חדשות עשר (@news10) ١٤ يوليو ٢٠١٨

تتزامن تلك المناورات العسكرية الإسرائيلية مع توالي الضربات الإسرائيلية على قائمة أهداف في قطاع غزة، زادت عن أربعين هدفا، بحسب صحيفة عبرية، في وقت ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق ما يزيد عن مائة قذيفة وراجمة، منذ فجر اليوم.