الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهابية قرب الحدود مع العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تفكيك خلية إرهابية، اليوم السبت، 14 يوليو/ تموز، في منطقة 'نودشة' الحدودية بمحافظة كرمانشاه، قرب الحدود مع العراق، غربي البلاد.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إنه "عقب تغلغل خلية إرهابية مناوئة للثورة الإسلامية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكنت القوات الباسلة في مقر النجف الأشرف التابع للقوة البرية للحرس الثوري، من كشف ومطاردة هذه الزمرة الإرهابية وبالتالي القضاء عليها تماما خلال اشتباكات وقعت عصر اليوم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري: التهديد بإغلاق مضيق هرمز سيتم تنفيذه إذا اقتضت الضرورة

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع 3 من الإرهابيين، وإصابة آخر بجروح بليغة؛ ومقتل أحد قوات التعبئة المحلية.

وكان الحرس الثوري قال الشهر الماضي إنه قتل تسعة متشددين خلال عملية أمنية في منطقة حدودية تقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر إلى الشمال.

وفي 2017 شن متشددون من تنظيم "داعش" الإرهابي، هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران وعلى ضريح قائد الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني جنوبي العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.